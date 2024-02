Renaldini, investimento da 24mila euro per sei nuovi impianti di ventilazione

Il Comune di Sirolo ha ricevuto 24mila euro di contributo dalla Regione Marche per l’acquisto di 6 impianti di ventilazione meccanica controllata per garantire la continua salubrità dell’aria in tutte le classi della scuola secondaria intercomunale di primo grado "Renaldini". L’installazione, che è appena terminata, è stata effettuata dai Comuni di Sirolo e di Numana da cui provengono gli alunni ospitati nella struttura.

Per i sindaci Filippo Moschella (Sirolo, in foto) e Gianluigi Tombolini (Numana) si tratta di un’importante innovazione per garantire la salubrità degli ambienti scolastici e contrastare la diffusione di virus e batteri, che rappresenta il completamento dell’installazione dei dispositivi per il ricambio d’aria già avvenuta in tutte le scuole di Numana e alla scuola d’infanzia ’Il Gabbiano’ di Sirolo.

Con questo intervento, si porta dunque a compimento l’attività delle Amministrazioni comunali, che hanno lavorato in maniera congiunta in tal senso, per garantire la sicurezza degli ambienti scolastici, dopo la riqualificazione antisismica della "Renaldini" e la nuova copertura della palestra scolastica intercomunale "Cesana".

Silvia Santini