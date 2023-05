"Renderlo appetibile magari con negozi"

"Parto dalla fine di questa domanda. No, non pensiamo alla delocalizzazione anche perché i progetti di costruzione di una cittadella sportiva nella zona individuata e pressoché prospiciente allo stadio stesso andrebbe ad ampliare le possibilità di sviluppo del Del Conero. Quindi nessuno spostamento dell’impianto, in modo assoluto. Ma anzi una connotazione sempre maggiore di polo sportivo in grado di ospitare appuntamenti di ogni tipologia. Diverso è il concetto di rendere quella zona appetibile, interessante, magari arricchita dalla presenza di negozi sportivi e che possano caratterizzare gli eventi che si tengono al Del Conero. Con questo mi riferisco ad attività che funzionano indipendentemente dallo svolgersi di manifestazioni, ma soprattutto durante gli eventi sportivi periodici. Quando si parla di manutenzione è evidente che ogni struttura di quella portata ha bisogno di interventi tecnici importanti e cadenzati. Sicuramente la prima necessità è la copertura della curva, una richiesta che è in piedi da tempo e al momento non soddisfatta a cui intendiamo dare seguito. Alle azioni seguono però delle fasi di ascolto e sicuramente prioritaria è quella di attivare un rapporto stretto con la proprietà dell’Ancona. Con questo intendo dire che ragionare insieme sulle richieste che di volta in volta si presentano è la prima fase della risoluzione del problema. In conclusione è sicuro che dei migliorativi vanno apportati ma è con altrettanta convinzione che dico che l’attività attorno e nello stadio va diversificata".