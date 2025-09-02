Renzi tira la volata a Ricci: "Sarà un ottimo presidente"

La location, l’H3 Coworking del Gross Center è la stessa in cui i due competitor (degli schieramenti più grandi) per la guida delle Marche si sono confrontati per la prima volta giovedì scorso, chiamati a raccolta dalla Uil. Identica pure la sedia – e simile l’outfit, giacca e cravatta – per Matteo Ricci, aspirante governatore sostenuto da un centrosinistra extra large. Ma accanto a lui, ieri, non il presidente uscente di centrodestra Francesco Acquaroli, bensì il presidente nazionale e senatore di Italia Viva Matteo Renzi. Che arriva puntuale, nel capoluogo. E tira la volata all’ex sindaco di Pesaro: "Matteo sarà un ottimo presidente di Regione". Lo fa davanti a candidate e candidati di Progetto Marche Vive (la lista che ha in pista, tra gli altri, l’ex dg dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche Michele Caporossi).

Il già premier affonda subito. Prima con domande retoriche d’ispirazione ricciana: "La situazione sanitaria è migliorata o peggiorata negli ultimi cinque anni?". Per Renzi "la realtà non è una fiction e la gestione della sanità da parte di Acquaroli non è una fiction, ma un film horror". Torna sul primo faccia a faccia: "La verità è che Acquaroli, nel dibattito con Ricci, non è una fiction: ma un film comico". Proseguirà dopo: "Davvero, mi dispiace per Acquaroli. Dite al consulente Italo Bocchino di non mandarlo più in televisione". Poi accusa: "L’idea della Zes (ovvero la Zona economica speciale annunciata dalla premier Giorgia Meloni, il 4 agosto, alla Mole, ndr) per Renzi non "è fiction ma è una commedia dell’Italietta degli anni Settanta". Perché, aggiungerà, "dopo tre anni di Governo e cinque in Regione di Acquaroli, Meloni si sveglia all’improvviso in campagna elettorale e scopre che le cose non vanno. Chi vogliono prendere in giro?". Sulla Zes Renzi sentenzia: "Buffonate della destra". Ma "lo fanno perché sanno che perderanno". Sulle imprese, sostiene: "Noi abbiamo fatto l’Industria 4.0, Meloni e Urso hanno bloccato i soldi della Transizione 5.0 e ci sono 6 miliardi fermi. In più Trump mette i dazi e le aziende delle Marche pagano il conto di queste scelte della destra".

Il tema dell’impresa, il focus vero e proprio dell’incontro tra Matteo e Matteo. Ricci: "La prima cosa che faremo per le imprese sarà stanziare subito un fondo da 10 milioni per contrastare l’effetto dei dazi. Servirà per trovare nuove commesse, per organizzare una nuova internazionalizzazione. Aiuteremo le imprese anche sul fronte dell’innovazione, dobbiamo diventare leader in Italia per l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla manifattura. Così come dobbiamo aiutare le imprese che investono nella sostenibilità e nella qualità della vita del lavoratore". Per Renzi è positivo il campo largo e c’è una "grande possibilità di far vincere Ricci", che "è un uomo di sinistra, ma gli imprenditori che lo hanno visto a lavorare sanno benissimo che sa rispondere alle questioni reali delle imprese e non solo a quelle ideologiche".

Infine, la "sua" Italia Viva "sarà decisiva per portare il risultato finale dalla parte di Ricci". Per l’eurodeputato dem, oggi, la visita della segretaria nazionale Elly Schlein: alle 11.30 tappa all’ospedale di Torrette, poi Fabriano e Potenza Picena.

Giacomo Giampieri