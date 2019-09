Jesi (Ancona), 18 settembre 2019 - Un malore improvviso in casa all’ora di cena: inutile ogni tentativo di far ripartire il cuore di Renzo Castellani, 45 anni, originario di Ancona, ma residente a Jesi da anni. Renzo, compagno della consigliera regionale Romina Pergolesi con cui ha avuto due figli era molto conosciuto a Jesi e ad Ancona. Lavorava alla pizzeria storica Pergolesi, avviata quaranta anni fa dai genitori dell’esponente pentastellata, nella zona del quartiere Prato in via XXIV Maggio. Renzo, lunedì sera, era tranquillo nella sua abitazione in via Spina, quando sarebbe stato colto da un malore improvviso. Ieri mattina la tragica notizia che ha gettato nel dolore la consigliera regionale jesina, ha fatto il giro delle due città, lasciando tutti attoniti e increduli.

Inondate di messaggi di cordoglio le bacheche social della consigliera Romina Pergolesi, persona riservata e chiusa in un impenetrabile dolore. Letteralmente sraziati dal dolore e i loro due figli Michela di 12 anni e Matteo di 24. Renzo è ricordato dai suoi amici anconetani e jesini come una persona «molto disponibile», «sempre sorridente e solare». Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo, ha espresso le condoglianze e la vicinanza alla famiglia della consigliera Pergolesi da parte di tutti i capigruppo e di tutta l’Aula nel corso della seduta consiliare che si è svolta ieri. «Le siamo vicini in questo momento di grandissimo dolore – ha detto Mastrovincenzo – . Una morte improvvisa che immaginiamo sia difficilissima da sopportare». Ieri la salma è stata trasferita alla sala del Commiato Bondoni, invia dell’Industria a Pozzetto di Castelplanio e già da ieri pomeriggio alla camera ardente si sono recate tantissime persone per portare l’ultimo saluto a Renzo e stringersi attorno ai suoi familiari oltre alla consigliera regionale. Domani alle 10,30 i funerali si terranno ad Ancona nellachiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, via Giacomo e Sergio Russi. Il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle Marche, consiglieri e staff, ha espresso la sua vicinanza alla consigliera Romina Pergolesi e alla famiglia in questo momento di grande dolore. «Una notizia terribile – commenta dagli scranni di Jesi Claudia Lancioni -, Romina è una persona che mette un grande impegno su tutto quello che fa. Siamo anche amiche e le sono vicina con tutto il cuore in questo momento di enorme dolore. Davvero un fulmine a ciel sereno».