"Reparto mobile messo a rischio"

"La partita Perugia – Cesena dello scorso 23 dicembre, poteva avere un epilogo molto negativo in termini di sicurezza degli operatori del XIV Reparto Mobile di Senigallia, li chiamati a prestare servizio". Lo scrive in una nota il segretario provinciale Siulp: "16 operatori impiegati in tale delicato evento, a fronte dei 20 previsti per la corretta applicazione dei moduli operativi ministeriali, hanno messo a serio rischio la sicurezza dei poliziotti che sono stati chiamati ad intervenire negli scontri tra le due tifoserie, in cui gli operatori di Senigallia sono stati impiegati nel sedare l’intrusione dei tifosi cesenati nel settore dei perugini che tra bombe carta e tifosi

travisati con cinte e bastoni, hanno evitato il peggio e limitato gli scontri. In altri settori sono stati utilizzati anche i lacrimogeni per disperdere i facinorosi. Solo la professionalità dimostrata dai colleghi ha evitato il peggio, sia per gli stessi che per i cittadini. La situazione però è grave, la sottovalutazione dell’impiego delle squadre da 8, inspiegabilmente, continua, come ritengo si continui a mettere a serio rischio l’incolumità dei colleghi con tale gestione".