"Reparto mobile, poliziotti demansionati: un danno"

Poliziotti demansionati con un danno anche erariale. Succede al reparto mobile di Senigallia e a segnalare il problema è il Siulp: "14 ispettori di cui 3 ispettori superiori – sostiene Alessandro Bufarini, segretario generale e provinciale del Siulp - vengono costantemente demansionati e utilizzati come caposquadra che dovrebbero, invece, rappresentare il principale anello di congiunzione con i funzionari, uno snodo essenziale per l’organizzazione del lavoro. Incomprensibile il loro utilizzo se si considera anche la presenza di 32 sovrintendenti la cui normalità dovrebbe essere proprio quella dell’impiego come caposquadra invece, limitati a tale ruolo di comando e relegati ad essere impiegati come operatore di squadra. Un demansionamento a catena, quindi, dovuto ad una non condivisibile gestione del personale che alimenta un malcontento crescente nel personale del XIV Reparto Mobile, a cui si aggiungono le sanzioni disciplinari, le violazioni sugli orari di riposo per il recupero psicofisico, sulla sicurezza delle squadre e le violazioni dell’accordo nazionale quadro, che rischia di inficiare l’efficacia e l’efficienza di un delicato servizio al cittadino come l’ordine pubblico. Ritengo – continua Bufarini - che l’impiego con il compito di caposquadra delle ultime due qualifiche dell’attuale ruolo ispettori, l’ispettore superiore ed il sostituto commissario, al XIV Reparto Mobile della Polizia di Stato sia in aperto contrasto con l’attuale normativa e costituisca un demansionamento con conseguente danno erariale; le due qualifiche proprio per la diversa funzione hanno una formazione e preparazione sull’addestramento operativo, su cui il ministero fa degli appositi investimenti, diversa dagli operatori di squadra nonché, a tali qualifiche dovrebbe essere assegnata la responsabilità della direzione di un ufficio".