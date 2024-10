Reperti archeologici "nascosti"

In tanti si chiedono il motivo per cui non venga ripristinato lo stato in cui versano i reperti archeologici sotto il loggiato comunale, invasi dall’erba all’interno delle teche di vetro. La situazione è stata affrontata, è stata interpellata la Soprintendenza e presentato un progetto preliminare per eliminare il problema vegetazione, ha spiegato l’assessorato preposto ai residenti durante l’ultimo consiglio di quartiere. Non c’è abbastanza ricambio di aria. Si era pensato di poter risolvere la cosa in breve ma dobbiamo sottostare alle tempistiche della Soprintendenza ai beni culturali. Potrebbe essere installata una macchina di deumidificazione e regimazione dell’aria. E’ già stato fatto un sopralluogo da un archeologo che ha espresso parere positivo: è prevista la rimozione del vetro e l’intervento dell’archeologo per la rimozione dell’erba (non può essere eseguito da operai comuni), poi saranno posti i nuovi vetri e il nuovo impianto. I tempi presumibilmente slittano alla primavera 2025. In centro sentito anche il problema dell’alta velocità: in base alla popolazione, la città di Osimo dovrebbe avere 35 agenti della Municipale ma al momento sono solo 24, motivo per cui, i presidi dei vigili non potranno essere intensificati maggiormente rispetto a quanto fatto nelle ultime settimane.