Reperti archeologici scoperti alla Rocca: lavori a rischio stop

Senigallia sotterranea rischia di far saltare la nuova illuminazione alla Rocca Roveresca. Dopo la rimozione della pista di pattinaggio sul ghiaccio, sono partiti i lavori per il restyling del parterre del monumento dove da tempo è attesa una nuova illuminazione. Ma durante i primi scavi è comparsa una strada che fino all’inizio della seconda guerra mondiale era presente nel perimetro dell’area rendendone agevole l’attraversamento. A subire delle modifiche potrebbe essere il progetto con conseguente riprogrammazione dei lavori, ma anche con un probabile aumento dei costi che al momento ammontano a quasi 300 mila euro. Era già accaduto anche durante i lavori di rifacimento di piazza Garibaldi, ma si era parlato anche di reperti durante gli scavi successivi alla bonifica nell’area ex Penna. È proprio lì che a breve dovrebbero partire i lavori di realizzazione di uno dei cantieri più attesi, fondamentale per velocizzare il traffico nell’incrocio. Reperti erano stati trovati anche in via San Martino, durante i lavori di rifacimento di alcuni sottoservizi. In quel caso, il cantiere aveva subito notevoli rallentamenti.