Reportage dall’Ucraina in guerra: "Check-point Kyiv", il libro di Curzi

Di guerra russo-ucraina si parla da un anno e otto mesi. In certi casi a sproposito, o rivelando una scarsa conoscenza dei fatti, delle vere cause del conflitto. Per ‘chiarirsi le idee’ forse vale la pena ascoltare la testimonianza di chi in Ucraina c’è stato più volte, a contatto diretto con i civili e con i militari. E’ il giornalista e scrittore Pierfrancesco Curzi, i cui reportage sono stati pubblicati sul Resto del Carlino e sul Fatto Quotidiano. Venerdì (ore 18) nell’ex sala del Consiglio comunale di Ancona, Curzi presenterà il suo libro ‘Check-point Kyiv’ (Infinito Edizioni), che racconta le sette missioni compiute dall’autore in Ucraina. Sarà presente anche il sindaco Daniele Silvetti.

Curzi, partiamo dall’inizio...

"Sono andato per la prima volta in Ucraina il 6 marzo del 2022, dieci giorni dopo lo scoppio del conflitto, con un furgone per portare aiuti alla popolazione di Leopoli. L’ultima è stata a luglio. A novembre ci tornerò".

Giornalista ‘embedded’ o libero di muoversi?

"Ho ottenuto l’accredito stampa dal ministero della difesa ucraino, ma per il resto ho organizzato tutto da solo, tramite i contatti con ucraini che vivono ad Ancona e le conoscenze acquisite sul campo, necessarie per andare nelle zone più vicine ai combattimenti, in prima linea".

Ci sono momenti in cui se l’è ‘vista brutta’?

"Un giorno che ero con dei soldati un drone puntatore ci ha ‘individuato’. Siamo dovuti scappare. Sono i droni che segnalano la posizione di obiettivi su cui poi vengono lanciati i razzi. A Charkiv ho rischiato per via dei bombardamenti. Ero a Kramatorsk quando è stato colpito il ristorante frequentato dai giornalisti. Ma in Ucraina i bombardamenti sono la quotidianità".

E’ stato anche nei rifugi, nelle metropolitane.

"Sì, per vedere come viveva la gente. Ma oggi non ci va più nessuno".

Le cose che le sono rimaste più in mente?

"L’orrore delle fosse comuni a Bucha e la situazione di Izjum dopo un assedio di otto mesi. Ho incontrato gente disperata che aveva fatto la fame. Sembravano zombie da quanto erano denutriti".

Alcuni dicono che la colpa della guerra in realtà è dell’Ucraina, ‘marionetta’ della Nato.

"A me interessano i fatti. La guerra del 2014 l’hanno provocata i filorussi, prendendo con la forza Donetsk e Lugansk. Io non parteggio per nessuno. Racconto anche la violenza degli ucraini. Ma ragiono per fatti. Ed è un fatto che un paese, la Russia, ne ha aggredito un altro, l’Ucraina".

Raimondo Montesi