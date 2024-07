Reporter in Marocco per aiutare il paese

La futura generazione di reporter in Africa per un’inchiesta giornalistica e un aiuto concreto a migranti e terremotati. Si chiama ‘TeenformAzione – Missione Marocco’ il progetto, molto articolato, che culminerà nel viaggio che un gruppo di una dozzina di membri dell’Associazione Giovanile di Volontariato compirà in Marocco dal 28 novembre al 7 dicembre prossimi. Verranno realizzate le riprese per un reportage e verranno consegnati aiuti concreti per sostenere il lavoro di chi in terra d’Africa si preoccupa di aiutare i migranti e i terremotati della zona di Marrakech. Ieri è stato il giorno della presentazione del progetto nella sede dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche: "Non siete ancora giornalisti _ ha ricordato ai giovani reporter il presidente dell’Ordine professionale, Franco Elisei _, ma andrete a svolgere attività giornalistica sul campo. Per voi sarà una grande esperienza e mi raccomando di entrare in quella sfera in punta di piedi e soprattutto di rispettare la dignità umana delle persone". Assoluti protagonisti sono proprio i ragazzi, tutti under 20: Irene, Chiara, Anna, Michele, Irene, tutti con un ruolo decisivo all’interno dell’organizzazione che sta lavorando alla ‘Missione Marocco’ da mesi: "Per noi è importante raccogliere informazioni, documentarci, farlo nel migliore dei modi _ ha detto, tra le altre, Irene, presidente dell’associazione _. Siamo giovani e poco informati, per questo cerchiamo di attingere alle fonti attendibili per creare una nostra coscienza. Il viaggio in nord Africa e l’esperienza diretta del mestiere servirà a migliorarci".