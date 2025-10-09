Resa dei conti nei Dem: "Matteo Ricci ha sbagliato. Un leader lontano non serve. Basta con i capibastone"

Il centrosinistra si lecca le ferite dopo la batosta alle elezioni regionali e in tanti indicano, più o meno in maniera diretta, cause e responsabili. Picconatori di cossighiana memoria pronti a stimolare un dibattito pubblico, in attesa dei confronti dentro le segrete stanze. Dopo l’attacco frontale di Andrea Nobili, ex Pd ed entrato a Palazzo Leopardi tra le fila di Avs, adesso è a volta di Daniele Sturani, figlio dell’ex sindaco Fabio Sturani e componente della segreteria regionale del Pd. La sua analisi va dritta al punto: "Partiamo da un dato di fatto: Ricci era il miglior candidato possibile che avevamo, eppure abbiamo perso con 50mila voti di differenza – spiega Sturani – Serve avviare una riflessione seria a tutti i livelli, salvaguardando ciò che di buono è stato fatto. Siamo un partito e una coalizione che non riescono più a parlare ai cittadini, siamo distanti dalle persone, l’esempio lampante è l’alta percentuale di astensione gran parte riconducibile al nostro elettorato. Continuo a credere che con i capibastone non si vada lontano. A Ricci va espresso un ringraziamento per tutto l’impegno che ha messo in campo, ma il discorso fatto a Chiaravalle ha avuto il sapore amaro di chi non ha acquisito nulla da ciò che è successo. Qualcosa non ha funzionato". Qui Sturani junior analizza, a suo parere, le cause della sconfitta: "Secondo me è mancata la parte di centro riformismo e non si è parlato dei problemi reali delle persone, siamo andati avanti a slogan e non c’erano di fatto proposte concrete. Si è perso in tutte le province, ad eccezione di Ancona. Il dato più sorprendente è Pesaro, dove, nonostante il candidato presidente fosse espressione del territorio, non si è vinto. Anche su questo bisogna riflettere. Dobbiamo ricostruire tutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, vedi Senigallia e Macerata. Credo che la riscossa debba partire dai piccoli comuni: da lì si capirà se il centrosinistra è riuscito a radicarsi nuovamente sul territorio". Ricci resta sempre il bersaglio principale: "Di una cosa sono fermamente convinto: il territorio deve tornare centrale e così la prospettiva di un leader a distanza, da Bruxelles, convince poco rispetto alla possibilità che era data di una presenza in Consiglio Regionale che avrebbe contribuito ad un’opposizione seria e determinata a questa destra. Accanto agli onori, bisogna prendersi anche gli oneri. Detto questo, qualcosa si salva. Guardiamo i dati di Ancona, l’unica provincia in cui il centrosinistra è avanti rispetto al centrodestra. Nonostante la giunta Silvetti abbia candidato tre assessori in carica nessuno dei quali eletti. Ancona esprime il capogruppo PD e, nel comune, i primi due candidati più votati del centrosinistra sono Valeria Mancinelli, a cui vanno gli auguri di buon lavoro, e Michele Brisighelli (oltre 8mila voti la prima, sopra 2mila il secondo, ndr). Sono stati eletti tre consiglieri regionali di Ancona: è da qui che bisogna ripartire per far fronte comune e rimbocchiamoci le maniche perché le scuse sono finite". Pierfrancesco Curzi