Resa dei conti nei grillini "Siamo stati defenestrati senza nessun confronto Il Movimento non c’è più"

"Decisione consensuale? No, è successo altro, perché in realtà siamo stati defenestrati senza alcun aperto confronto. Mai abbiamo ceduto alle lusinghe, mai accettato compromessi. Noi eravamo, e siamo, del Movimento che era e oggi non c’è più". È un documento accorato quello che Daniela Diomedi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e candidata a sindaco nella passata tornata elettorale, rende pubblico per spiegare quanto accaduto all’interno del movimento gestito da Giuseppe Conte a livello nazionale. Il suo intervento parte da una critica nei confronti del coordinatore provinciale dei grillini, Sergio Romagnoli, dopo un’intervista rilasciata al Carlino: "Abbiamo appreso dalla stampa, io e il collega Vecchietti, di essere fuori dal gruppo del Movimento 5 Stelle di Ancona – scrive la Diomedi che analizza il fallimento del polo civico a sinistra anche con toni a volte sprezzanti – Ne prendiamo atto con parziale stupore, perché la nostra defenestrazione era nell’aria da qualche tempo. Da quando è naufragato lo sforzo condiviso di dare vita a una alleanza con un candidato sindaco comune che non fosse espressione di nessuna delle singole forze della auspicata coalizione. Il naufragio è stato voluto da Altra Idea di Città e dai Verdi. La prima non ha mai seriamente voluto altro sindaco al di fuori di Rubini, golden boy giovane per età ma nato vecchio; i Verdi non hanno mai fatto un nome alternativo al loro campione, con l’unica eccezione, strumentale, di un ex rettore (Sauro Longhi, ndr) che risiede altrove e che nella realtà politica anconetana non si è mai visto né sentito. L’assemblea del gruppo M5S di Ancona aveva votato, a larga maggioranza, che nell’ipotesi di mancato accordo di coalizione, il candidato sindaco sarebbe stato Andrea Vecchietti. La decisione non è stata condivisa dal coordinatore regionale, nominato da Conte, che è di San Benedetto del Tronto, né da quello provinciale che è di Fabriano, ai quali era stata da noi semplicemente comunicata".

È la resa dei conti dentro il movimento, i cosiddetti panni sporchi da lavare in casa. La Diomedi rivendica il suo ruolo: "A livello locale si è iniziato a imporre una visione dall’alto che non ammette dissenso. I diktat non facevano parte del Dna del Movimento 5 Stelle cui abbiamo aderito con entusiasmo e buona volontà. Nella mia storia personale c’è la scelta, che reputo coerente, di non aver accettato l’appoggio al Governo Draghi e le relative fiducie. Qualcosa è mutato rispetto al partito a cui avevo aderito dall’inizio della sua costituzione. Ad Ancona invece è rimasto sempre coerente con i principi per cui siamo stati eletti e ottenuto la fiducia del 17% degli elettori nel 2018 correndo da soli. I Governisti hanno vinto ad Ancona una piccola insignificante contesa. Chi ha perso davvero è la città, cui apparteniamo e vogliamo bene, per cui abbiamo lavorato spendendo tutti i nostri talenti e onorando il nostro impegno e che, purtroppo, versa oggi in condizioni che sono ormai chiare a tutti. Se quell’impegno è passato di moda per il Movimento, ne prendiamo atto , ma per noi non lo è".

Oggi intanto si presenterà alla stampa il candidato ufficiale del Movimento Cinque Stelle, Enrico Sparapani.

Pierfrancesco Curzi