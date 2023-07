Residenti di Senigallia protestano contro l'abbattimento di alberi

Cartelli e appelli per non abbattere gli alberi durante la riqualificazione di via Anita Garibaldi. E’ la protesta messa in atto da alcuni residenti del quartiere contro l’abbattimento delle essenze arboree che arriverà a breve. Da qualche giorno sui tronchi degli alberi che dovranno essere abbattuti sono apparsi cartelli per sensibilizzare al mantenimento del verde e veri e propri appelli a "risparmiarli". "Perchè mi vuoi eliminare? rinfresco il viale", "Gli alberi possono vivere senza di noi, noi no senza di loro", "Non mi uccidere, io ti aiuto a vivere", "Offro riparo a te e a tanti animali", si legge in alcuni dei cartelli che alcuni residenti hanno attaccato ai tronchi. Una protesta che vuole contribuire ad evidenziare l’importanza degli alberi che, soprattutto in questi giorni di grande caldo, offrono refrigerio, oltre ad ospitare gli animali. Nei mesi scorsi cittadini, associazioni ambientaliste e anche gruppi politici erano intervenuti contro l’abbattimento. I residenti avevano avviato anche una raccolta di firme.

g. m.