Residenti esasperati agli Archi "La nuova piazza è già un disastro"

Sono esasperati i residenti degli Archi, stretti tra cantieri aperti da mesi, sporcizia e incuria degli spazi comuni. Proprio la gestione del verde urbano nel quartiere ha portato diversi cittadini a protestare, stufi di vedere aiuole vuote, riempite con rifiuti, cartacce e mozziconi di sigarette. E addirittura con cartelli stradali abbandonati. "Tutta l’area è incustodita - lamenta la signora Paola Emili- è pieno di deiezioni canine a causa della maleducazione dei proprietari e davanti alla chiesa dove hanno tolto i bellissimi platani sani ora ci sono solo erbacce. Vogliamo che le aiuole vengano curate e abbellite con alberi e piante, ne va dell’immagine del quartiere". In piazza del Crocifisso la situazione non migliora: la nuova piazzetta è stata inaugurata lo scorso novembre eppure sono già state tolte due panchine (pare da addetti del Comune per una riparazione) e sono stati spostati i cubi per permettere ai mezzi di parcheggiare. Resistono i 12 alberi di ciliegio piantati per l’occasione mentre nelle vie laterali e ai piedi del parco della Rupe la cura del verde è praticamente inesistente. Ci sono piante infestanti, vegetazione incolta, scale per accedere alla mezzaluna dissestate e rotte e ringhiere arrugginite. Qui in collaborazione con l’Ente Parco sono previsti interventi di abbattimento di alberature pericolanti o secche, potatura e bonifica di piante e realizzazione di una palizzata in legno e demolizione e sostituzione di di pavimenti e rivestimenti, reti, ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo ma non si conosce la data di inizio lavori. "Non si capisce perchè non abbiano lasciato nella piazza quelle belle panchine di marmo che c’erano prima - prosegue Emili - inoltre nonostante la presenza di rastrelliere molti abitanti continuano a lasciare le bici in mezzo alla piazza". Basta fare poi un giro dalle parti del parcheggio degli Archi per trovare ancora rifiuti, lattine e bottiglie di vetro abbandonate a terra, anche nell’aiuola che delimita la scuola elementare nei pressi dell’ex edicola dove ora ci sono dei distributori automatici. In via dei Piceni sul marciapiede è ormai da mesi cresciuto uno strato di muschio che ha conferito al grigio dell’asfalto una colorazione verdastra: nessuno si è preoccupato di togliere la copertura vegetale con una semplice pulizia della strada tramite idropulitrice ma così oltre allo scempio estetico c’è il rischio per i residenti anche di rovinose cadute. Già in passato, a ridosso dell’inaugurazione della piazza finanziata insieme ad altri lavori del quartiere con i fondi del Bando periferie, erano state sollevate diverse critiche dai residenti, dalle sedute a forma di cubo inadatte agli anziani, scomode, fredde e poco funzionali fino alla contestata rimozione della storica fontana, sostituita con una più moderna. E se ormai il nuovo assetto è stato "digerito" anche dai residenti più polemici quello che non va giù è la mancanza di manutenzione che rischia di far sprofondare il quartiere in uno stato di incuria e abbandono come prima dell’inizio del restyling che interessa anche i portici di via Marconi per un valore di circa mezzo milione di euro.

Ilaria Traditi