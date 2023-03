Residenza Dorica per gli anziani, proclamato lo stato di agitazione Oggi sit-in di infermieri e operatori

Fp Cgil e Fisascat Cisl hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori della Residenza dorica, la struttura per anziani in via 1° Maggio 152, ad Ancona. Alla vertenza sono interessati circa 80 dipendenti tra operatori socio-sanitari e infermieri. "Le ragioni della protesta – spiega una nota – sono legate al grande peggioramento delle condizioni di lavoro per la nuova organizzazione di turni che riduce il tempo di assistenza ai pazienti. Una situazione che graverebbe, quindi, sia sui lavoratori sia sulla qualità del servizio".

Il sit-in si terrà oggi davanti alla sede di Residenza dorica, dalle ore 10 alle ore 12. Nell’attesa, i sindacati hanno già indetto lo sciopero di un’intera giornata dei lavoratori della struttura per l’8 marzo.