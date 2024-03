Residenze fantasma a Pietralacroce. Coop Casa Marche, tutto annullato: giudice era socio della cooperativa

Residenze fantasma a Pietralacroce, la Corte di Appello di Ancona annulla la sentenza di condanna di primo grado per il caso di Coop Casa Marche, la cooperativa di costruzioni finita in liquidazione coatta e che doveva realizzare cento appartamenti nell’ambito di un piano di edilizia economica popolare. In tanti avevano investito nei risparmi di una vita per una casa che non è stata mai finita. Per quel fallimento erano arrivate tre condanne severe ad aprile del 2021, emesse dal collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi, ed una assoluzione.

L’annullamento della sentenza, che risale a martedì, è "per difetto di competenza funzionale - ha riportato il presidente Giovanni Trerè - dichiarando la competenza del tribunale dell’Aquila e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura dell’Aquila". Tutto da rifare anche se le prove acquisite davanti ai giudici restano valide ma c’è già un rischio prescrizione. A ricorrere in Appello è stata la difesa dei tre imputati condannati, rappresentati dall’avvocato Riccardo Leonardi, che ha sollevato l’incompetenza funzionale per il tribunale di primo grado "determinata dalla veste di socio della cooperativa di un magistrato del tribunale di Ancona" e per il quale aveva già presentato una eccezione in primo grado che fu però respinta. Le motivazioni di Appello usciranno tra 60 giorni. "Per l’effetto il procedimento dovrà iniziare nuovamente dalla fase delle indagini preliminari - spiega l’avvocato Leonardi - poiché il fascicolo andrà trasmesso alla Procura della Repubblica dell’Aquila che dovrà procedere a nuova iscrizione nel registro degli indagati, decidendo poi se e quali contestazioni muovere ai soggetti che verranno indagati". I primi giudici avevano respinto l’eccezione di Leonardi, dopo aver verificato che effettivamente il magistrato aveva mantenuto la veste di socio della cooperativa fino all’apertura della liquidazione coatta della cooperativa (il fallimento), presupponendo fosse infondata perché eccepita tardivamente, solo a dibattimento e perché il magistrato non avrebbe avanzato alcuna richiesta risarcitoria nei confronti della procedura fallimentare. In primo grado erano stati condannati gli ex vertici della cooperativa, finiti a processo per truffa e bancarotta: Maurizio Pesaresi (ex presidente, 4 anni e 2 mesi), Paolo Naponelli (ex consigliere di amministrazione, 3 anni e 8 mesi e Ulisse Melappioni (legale rappresentante della Habita service sne e referente Coop Casa Marche, 1 anno e 6 mesi solo per truffa). Le indagini erano scattate a fine novembre 2015, dopo l’esposto di uno dei proprietari, Cristiano Gambelli, parte civile con l’avvocato Andrea Marini. "Questa sentenza - dice Marini - come ogni provvedimento non definitivo non si commenta ma s’impugna. Prenderò lettura delle motivazioni e valuterò il da farsi con il mio assistito". Gambelli doveva essere risarcito in solido, per la condanna in primo grado, di 220 mila euro ma non ha ancora preso nulla.