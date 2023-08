Residenze per anziani disabili a Vallesina: scontro sulla proposta della Regione

Strutture residenziali per disabili anziani non autosufficienti, soggetti con disturbi psichiatrici, minori, persone con demenza, il Gruppo solidarietà boccia la il rinvio dell’adeguamento strutturale delle camere proposto dalla giunta Acquaroli. "Le camere, in base alla proposta di modifica della giunta potranno continuare ad essere da quattro o più posti letto. Vorrebbero varare una proroga di ulteriori 10 anni (oltre i 3 già trascorsi) per l’adeguamento strutturale delle camere – spiegano dall’associazione che riunisce le famiglie con disabili della Vallesina -. Una proroga che può riguardare più di 1500 persone. Il messaggio è chiaro: l’adeguamento non ci sarà mai. Non era sufficiente il fatto che già le Rsa Anziani (1.200 posti) potessero derogare dalla norma prevedendo camere, fino al 40 per cento, di 34 letti. Si è scelto di rimandare indefinitamente la possibilità che, almeno per questo aspetto, le nostre strutture residenziali la smettessero di somigliare ad istituti, nei quali le persone possono trascorrere anche decenni, privi di uno spazio personale e di controllo sulla loro vita".