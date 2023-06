Resta bloccata la salma di Baldoni

Non c’è ancora una data per l’ultimo saluto a Fausto Baldoni assassinato nella sua abitazione di via Romualdo Castelli il 3 giugno scorso. La salma del 63enne fabrianese è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la sua compagna, la 49enne Alessandra Galea resta al carcere di villa Fastiggi con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla coabitazione. L’ultimo saluto a Baldoni, potrebbe essere celebrato la prossima settimana alla chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine della Misericordia poco distante dal luogo del delitto.