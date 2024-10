Resta intrappolato sotto la sua auto: vigili del fuoco lo salvano

È rimasto intrappolato sotto la sua stessa auto. Nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 18, i vigili del fuoco sono stati chiamati in via Montefanese a Osimo, per prestare soccorso a quell’uomo ancora sotto la sua macchina mentre stava effuando dei lavori di manutenzione. Tantissima la paura. La squadra di Osimo ha utilizzato appositi cuscini ad aria per sollevare il veicolo e liberare l’infortunato, che è stato affidato al personale sanitario del 118 per le cure necessarie. Dopo la prima medicazione, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette.