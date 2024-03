Restaurato il monumento al cane

Il monumento al cane del Passetto è stato recuperato dall’incuria. Al gruppo bronzeo su roccia viva, realizzato nel 1967 dal maestro Ernesto Coppaloni, era stata mozzata la coda del pointer e asportati diversi caratteri della dedica, in un contesto di abbandono totale. L’avvenuto restauro è stato inaugurato lunedì scorso, con una breve cerimonia. A darne notizia è Ivo Amico, presidente della Federazione italiana della caccia sezione provinciale di Ancona, che ricorda come da più di sette anni si attendeva il recupero, da quando un turista, professore alla Salienza, scrisse proprio alla federazione di aver scoperto l’opera al Passetto in uno stato di degrado. Amico da allora si è impegnato a restituire dignità alla bella opera voluta dal cinofilo anconetano Giorgio Gramignani. "Si può o meno condividere la caccia che è passione antica come l’uomo – dice Amico – ma la cinofilia, anche venatoria, ne è la migliore immagine. Per alcuni anni non ho avuto riscontro dall’amministrazione comunale dorica, ma caparbiamente non ho mai abbandonato l’iniziativa, finché il supporto, la disponibilità di alcuni consiglieri comunali, regionali e la condivisione del sindaco Silvetti hanno consentito di restituire alla città il monumento restaurato".