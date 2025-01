Restaurato l’antico organo del "Gentile": "Con il contributo di tutti la città crescerà"

E’ uno strumento prezioso, risalente al 1750 circa, che è tornato a vivere dopo essere stato dimenticato per un lungo periodo, grazie all’impegno e alla sensibilità del professor Roberto Pellicciari, fabrianese di origine, che con la sua donazione ha reso possibile il restauro e la rinascita di questo prezioso strumento musicale. Il restauro e la restituzione alla comunità dell’organo storico del Teatro Gentile rappresentano un momento significativo per il patrimonio culturale della città di Fabriano. L’organo, un raro esempio di ingegno e creatività italiani, è un assemblaggio di materiali di varia provenienza, frutto di lavorazioni artigianali di fine Settecento.

Caratterizzato da sei registri, possiede una voce scura e avvolgente, tipica degli organi dell’epoca. Tra i momenti salienti della sua storia, si ricorda la richiesta del maestro Pietro Mascagni, che lo utilizzò nel 1905 per una rappresentazione al teatro della "Cavalleria Rusticana". Dopo un lungo oblio, durante il quale lo strumento è stato persino danneggiato, oggi ritrova la sua collocazione naturale. Il restauro è stato presentato durante il "Concerto di Capodanno per la pace", organizzato con la collaborazione del Settembre Organistico Fabrianese e con la Scuola di Danza Tersicore, un evento che ha visto la partecipazione di artisti di grande talento.

"Iniziare il nuovo anno con il ritorno di uno strumento musicale così importante per la storia del nostro Teatro è un segno di speranza e di rinascita – ha detto la sindaca Daniela Ghergo -. È la dimostrazione che con il contributo di ciascuno la città può cambiare volto e tornare a risplendere. Il restauro dell’organo rappresenta un esempio di generosità e dedizione alla comunità, che rafforza il nostro senso di appartenenza e valorizza il patrimonio culturale che ci rende unici". Anche l’assessore alla Bellezza, Maura Nataloni ha evidenziato il valore storico e culturale dell’organo: "Questo strumento è parte integrante della storia del Teatro Gentile, un gioiello architettonico che continua a raccontare la nostra identità. Il restauro, frutto di un lavoro di squadra, arricchisce la nostra città. Il teatro, simbolo di arte, storia, aggregazione e condivisione, luogo di emozioni, idee e creatività rappresenta un’opportunità di crescita culturale per la città e riafferma Fabriano come punto di riferimento culturale nel panorama Unesco".

L’Art bonus, che consente anche ai privati erogazioni liberali per favorire il recupero di beni storici e artistici usufruendo di agevolazioni fiscali per la somma donata, è stato uno strumento fondamentale. Gli organisti Mirella Dirminti e Paolo Devito, specializzati in performance a quattro mani, hanno proposto un repertorio organistico emozionante, esaltando le qualità timbriche dello strumento. La musica è stata accompagnata da una coreografia eterea e suggestiva, ideata dalla regista Anna Rita Riccioni assieme a Rebecca Boccaccini, interpretata con grazia e intensità dai ballerini Elena Ausili, Rebecca Boccaccini, Ludovica Rossi, Thomas Schiavi e Victoria Tenti. La voce fuori campo di Mauro Allegrini ha arricchito l’esibizione.