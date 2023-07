Restauro conservativo a Loreto, 6 milioni di euro per il Palazzo Illirico

E’ partito un progetto imponente a Loreto, annunciato al termine dei lavori di restauro della Cappella dei Santi Pellegrini, detta del Pomarancio, e della cupola della Basilica. "Sono stati affidati i lavori per il palazzo Illirico (auditorium, nuova cucina e impianti), un intervento imponente da sei milioni di euro che dureranno circa fino a marzo", ha detto il dottor Giovanni Salvia, provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria. Il Palazzo si affaccia su piazza della Madonna come il santuario e i lavori in corso nonostante il periodo estivo non sono sfuggiti ai tanti pellegrini che affollano la città mariana. Presente anche Calogero Mauceri, Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, che ha aggiunto: "C’è grande desiderio di bellezza in Italia e qui si sente. Sono a portare i saluti del ministro Salvini, con lui sono stati messi a bilancio 95 milioni di euro (2023-2025) per i restauri conservativi. Dobbiamo curare questo enorme bene pubblico che abbiamo". Il restauro della Cappella dei Santi Pellegrini ha interessato sia interventi di natura strutturale, legati alla volta al fine di aumentarne la stabilità, sia delle superfici decorate seguendo la filosofia dell’intervento minino necessario e non invasivo nell’ottica di un restauro conservativo e filologico. L’intervento, effettuato da LdR di Paolo Pallotto e Sardellini costruzioni, ha avuto un costo complessivo di 890mila euro. La cupola del Seicento, affrescata prima dal Pomarancio e poi da Maccari, si staglia bianca, visibile a chilometri di lontananza. L’intervento ha avuto un costo di un milione e 800mila euro.