Restauro San Marco, raccolti quasi 5mila euro

"Una mano al nostro bel San Marco", in pochi giorni la raccolta fondi per il restauro della chiesa gotica ha sfiorato i 5mila euro. Fino a ieri erano esattamente 24 le donazioni effettuate attraverso il crowdfunding lanciato dall’Amministrazione comunale per un importo di 4.800 euro su un obiettivo di 20mila. La splendida chiesa di San Marco ha problemi di infiltrazioni d’acqua e necessita di importanti interventi manutentivi, a salvaguardia della struttura e dell’apparato pittorico.

Per questo la giunta Fiordelmondo ha attiva la "colletta" per il progetto di restauro. L’edificio religioso necessita di "nuovi e importanti interventi manutentivi, a salvaguardia della struttura e dell’apparato pittorico".

Dal 1861, il Comune di Jesi risulta proprietario della chiesa gotica di San Marco, definita dagli studiosi "il più bel monumento di architettura religiosa della città ed uno dei più rappresentativi e compiuti di questo stile nelle Marche". All’interno si conservano affreschi trecenteschi, superstiti del ciclo pittorico che originariamente decora la maggior parte delle pareti della chiesa.