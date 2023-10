"Restiamo attenti e garantiamo il nostro supporto"

Dal Comune non entrano nel merito dell’inchiesta, nemmeno sul fatto che siano stati interrati rifiuti. Si pone massima attenzione su quanto emerso ma anche l’accento sui tempi che riguarderebbero appalti ed attività svolte quando al governo cittadino c’erano altri amministratori. "L’Amministrazione comunale prende atto dell’inchiesta relativa a fatti risalenti al 2020 che interessano il nostro territorio – commentano dalla giunta Fiordelmondo - . Al riguardo come amministrazione esprimiamo la massima attenzione rispetto alle determinazioni emerse e che dovessero emergere e tutto il supporto agli organi inquirenti proprio e delle aziende partecipate per contribuire all’accertamento delle verità. Vi è l’assoluta certezza che le solide basi di cultura democratica e di legalità della nostra città costituiscono validi anticorpi contro ogni ipotesi di insidiose forme di illegalità".