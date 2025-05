Restituita a Sirolo dai carabineri una tela rubata in una chiesa

Quadri, libri, monete, reperti archeologici e paleontologici per un valore di un milione di euro. Sono stati recuperati, nel 2024, dai carabinieri del Nucleo Patrimonio Culturale di Ancona nel corso della loro attività. Beni pari a 17.705 cimeli di importanza storica restituiti ai musei per avere una fruibilità pubblica, alla vista di tutti. I carabinieri hanno denunciato 193 persone in un anno, di cui di cui 33 per reati in danno del paesaggio. La maggior parte dei beni recuperati sono stati reperti archeologici, 14.231, seguiti da quelli paleontologici, 2.863. Tra libri, quadri e documenti archivistici i beni sono stati 638. Per la provincia di Ancona l’attività più rilevante ha riguardato la restituzione al sindaco di Sirolo del dipinto olio su tela, grande 193 centimetri e 96, raffigurante "Compianto del Cristo morto", trafugato il 2 marzo 1999 dall’interno della chiesa del cimitero di Sirolo. L’indagine, coordinata dalla Procura di Ancona, era iniziata dalla segnalazione di un cittadino il quale, prima di entrare in possesso del dipinto oggi recuperato, insospettito, si era rivolto ai carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Ancona, affinché ne accertassero la provenienza. Le attività di verifica hanno permesso poi di identificare il dipinto come quello oggetto di furto. Il bene era stato sequestrato e restituito al Comune su disposizione dell’autorità giudiziaria. A Pesaro è stata ritrovata una moneta in argento di epoca romana conosciuta come "contorniato di Traiano".

Un prezioso bene numismatico era stato trafugato tra il 27 e il 28 febbraio 1978 dal museo dell’Ente Olivieri. L’attività dei militari ha visto 76 aree archeologiche controllate, 135 aree paesaggistiche passate al setaccio, 141 esercizi antiquariali visitati e 46 mercatini e fiere antiquariali tenuti sotto stretto controllo. Stando ai dati si è registrata una stabilizzazione dei furti di beni culturali, 13 furti nel 2023 e 13 nel 2024. Questo risultato sarebbe dovuto anche ad una ragionata attività di prevenzione messa in atto dal Nucleo e alla collaborazione dei funzionari delle soprintendenze, dei responsabili delle strutture museali, archivi e biblioteche (in termini di livelli di sicurezza), dei responsabili degli Uffici Beni Culturali delle Diocesi, dei sindaci delle città e dei piccoli borghi marchigiani e anche dei cittadini.

ma. ver.