Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Ancona
CronacaResto del Carlino e Vanity Fair ancora insieme in edicola
28 set 2025
REDAZIONE ANCONA
Resto del Carlino e Vanity Fair ancora insieme in edicola

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio...

La copertina del nuovo numero di Vanity Fair che martedì sarà in edicola assieme al Resto del Carlino. A destra la regista Coixet

La copertina del nuovo numero di Vanity Fair che martedì sarà in edicola assieme al Resto del Carlino. A destra la regista Coixet

Per approfondire:

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 30 settembre con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori puntati su Alba Rohrwacher ed Elio Germano. "Abbiamo una lunga carriera di coppia", dice lei. "Coppie di tutti i tipi: fratello e sorella, santi che s’incontrano, fidanzati, in più di un’occasione fidanzati che si lasciano", dice lui.

Questa volta a mettere insieme Alba ed Elio è qualcuno che non c’è più. “Tre ciotole” è il film di Isabel Coixet tratto dall’ultimo romanzo in vita che ha scritto Michela Murgia. Dodici racconti a partire dalla diagnosi di un carcinoma incurabile, lo stesso che il 10 agosto 2023 si è portato via la scrittrice e attivista. Esce nelle nostre sale il 9 ottobre, dopo il passaggio al Toronto Film Festival.

Rohrwacher è la protagonista: "Sono Marta, un’insegnante di ginnastica al liceo e un’eroina della vita, per cui la scoperta della malattia non è il mostro, bensì l’occasione". Ha accanto Germano: "Sono Antonio, professione cuoco, ed ex di Marta".

A fior di anima e con immenso rispetto, interpretano il pensiero rivoluzionario di Murgia sull’amore, sul dolore e sulla paura della morte che non aveva. E nell’intervista prendono posizione: sull’industria del cinema, Gaza, i social e i rapporti personali.

