Restyling del San Martino: via allo sgombero

Restyling del complesso San Martino, al via lo sgombero dei locali in vista dell’imminente avvio del cantiere a ridosso di corso Matteotti, il quale potrebbe partire per la metà-fine maggio. Traslocano anche gli anarchici. Per il complesso oggi in gran parte in abbandono e in cattivo stato di manutenzione è previsto un intervento di 5,7 milioni di euro di cui 3,2 finanziati con il Pnrr e 1,4 con fondi comunali derivanti dagli oneri di urbanizzazione del nuovo insediamento Amazon.

Ospiterà al piano terra, come deciso dalla giunta Fiordelmondo, anche la comunità alloggio per persone con lievi disabilità voluta dall’ex assessora Daniela Cesarini. "Stiamo liberando la struttura tramite nostro personale – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni -. In queste ore si sta lavorando alla determina a contrarre e a breve ci sarà l’affidamento alla ditta vincitrice dell’appalto integrato (c’era stata una sola offerta, ndr), ditta che ha 60 giorni di tempo per elaborare il progetto esecutivo. Dunque per metà maggio, subito dopo l’esecutivo, trattandosi di appalto integrato, il cantiere dovrebbe partire. Si tratta di un unico appalto, non quindi suddiviso in stralci, il quale seguirà un cronoprogramma preciso. Stiamo organizzando un incontro per presentare il progetto alla città il quale si terrà probabilmente ad aprile".

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in circa un anno e mezzo (540 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori). Nel gruppo di progettazione ci sono l’ingegner Luca Piermattei e l’architetto Rossi. Per consentire lo sgombero delle parti del complesso interessate dai lavori la giunta Fiordelmondo, martedì scorso, ha dato in locazione al centro studi Libertari altri spazi rispetto agli attuali, collocati in un’ala del San Martino libera dal cantiere (accesso da via Pastrengo 2 A, invece dell’attuale via Pastrengo 2).

Sono 70 metri quadrati per un canone di locazione di 55,65 euro e un contratto di 6 anni rinnovabili per altri 6. Ospiteranno anche l’associazione Ora d’Aria Archivio della Memoria Oaam che collabora da tempo con il Centro studi Libertari. "E’ necessario provvedere quanto prima – si legge nella deliberazione della giunta Fiordemondo - allo sgombero dei locali del complesso San Martino che saranno interessati dai lavori, al fine di consentirne l’avvio non appena possibile".

Sara Ferreri