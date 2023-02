Restyling della casa di riposo Costi lievitati di mezzo milione

Sale di oltre mezzo milione di euro il conto del restyling della casa di riposo Vittorio Emanuele II. Si tratta di lavori di adeguamento alle norme e di ampliamento della struttura i quali costeranno 7,3 milioni e non più i 6,7 preventivati. E non sarà più l’Asp, cui la gestione ordinaria della struttura è affidata, ma il Comune, che è proprietario della struttura ad occuparsi direttamente delle fasi di progettazione e poi delle procedure per appaltarne l’esecuzione. La decisione è stata varata dal consiglio comunale, con la revisione della convenzione fra i due soggetti. La revisione del progetto definitivo, operata dai progettisti a seguito delle osservazioni del verificatore, ha comportato un incremento della spesa complessiva. Per consentire ad Asp di contrarre il mutuo necessario a dare il là ai lavori, dovrebbe essere il Comune di Jesi a fornire apposita garanzia presso la Cassa Depositi e Prestiti. E questo comporterebbe per il Comune, in base alle norme, di dover accantonare in bilancio le risorse a copertura di tale garanzia. Un obbligo contabile che "comporterebbe una pesante riduzione della disponibilità di risorse di parte corrente che penalizzerebbe la capacità di spesa da destinare alle attività ordinarie dell’ente" riferisce il Comune. L’ampliamento della struttura prevede anche la realizzazione di posti letto di Rsa di cui la città è carente. Gli uffici Asp sono già stati spostati a villa Borgognoni in previsione del cantiere che procederà per stralci e durerà attorno ai tre anni.