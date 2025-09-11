Restyling della stazione: ecco il progetto

La Giunta comunale ha deliberato il progetto di fattibilità tecnico economica della stazione di Senigallia denominato "interventi di riqualificazione architettonica, di miglioramento sismico ed adeguamento dell’accessibilità della stazione ferroviaria e delle aree esterne". La stazione versa in uno stato di degrado ormai da tempo, l’Amministrazione aveva fatto leva su Rfi per avviare un progetto di riqualificazione dell’intera area che si affaccia su viale Bonopera, di fronte alla Rocca Roveresca, insieme alla Rotonda a Mare monumento simbolo della spiaggia di velluto.

Gli interventi riguarderanno le facciate, opere di miglioramento sismico, sostituzione della pavimentazione e degli infissi al fine di ripristinare i caratteri architettonici originari del manufatto. Oggetto di restyling saranno anche gli spazi interni e ad avere una nuova postazione saranno anche i tassisti che da tempo invocano un miglioramento dell’area al fine di organizzare al meglio anche il loro servizio.

Saranno rifatti anche i marciapiedi in prossimità dei binari e le pensiline con illuminazione annessa. L’intervento toccherà anche i servizi igienici della stazione, ormai vetusti e in più occasioni finiti nel mirino dei vandali. Ad essere riqualificato sarà anche il piazzale della stazione con 100 stalli per biciclette, 5 stalli tpl (3 terminali, due per passanti), 2 stalli tpl lato Rocca Roveresca, 7 stalli taxi, 3 stalli kiss&Ride, 12 stalli ciclomotori, 1 stallo per persone con ridotta mobilità.

Saranno effettuare le ripavimentazioni carrabili e pedonali, quest’ultime con un gres porcellanato effetto pietra. Verranno risistemate anche le aiuole con sedute monolitiche integrate: per il verde sono state proposte essenze autoctone a bassa manutenzione e il mantenimento delle palme esistenti.

Prevista anche una nuova illuminazione e l’area parcheggio avrà a disposizione 46 posti auto, 3 stalli pmr, 4 stalli automobili private. La riqualificazione interesserà anche il manufatto del sottopasso che sarà realizzato ex novo insieme all’ascensore, il tutto per eliminare le barriere architettoniche e rendere la stazione fruibile a tutti. Inoltre, da via Corridoni, l’area della stazione ferroviaria avrà una nuova recinzione, un progetto colto con entusiasmo dall’Amministrazione che in più occasione aveva sollecitato Rfi per un restyling in quello che è il biglietto da visita per chi arriva in città.