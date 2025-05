Restyling della stazione: ecco il progetto

Stazione ferroviaria, Rfi ha presentato il progetto di restyling, a luglio sarà convocata la conferenza dei servizi. Lo stato di degrado in cui versano alcuni ambienti della stazione della spiaggia di velluto è ormai sotto gli occhi di tutti, anche dei turisti che arrivano a Senigallia via treno e il primo impatto della città, dato dalla stazione, non è certo positivo. Da macchine obliteratrici ricoperte di ruggine, a vecchi telefoni a gettoni, passando per pensiline in parte divelte, fino a bagni, dove non tanto tempo fa, si è sfiorata la tragedia a causa della caduta di una parte di intonaco.

"Attendevamo da tempo questo intervento che per noi molto importante – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – avevamo già avuto altri contatti ora siamo in attesa che il progetto venga definito". L’auspicio è che i lavori possano partire entro la fine dell’anno, in modo che la città possa avere la sua nuova stazione già dall’estate 2026.

Nel progetto presentato ai componenti della Giunta, sono presenti diversi cambiamenti dovuti a una completa riorganizzazione degli spazi sia interni che esterni. Dalla biglietteria alle sale di aspetto completamente rinnovate, in modo da recuperare spazi oggi inutilizzati e poi completo abbattimento delle barriere architettoniche: le scale dei sottopassi verranno sostituite con degli ascensori che consentiranno a chiunque di poter accedere alla stazione. Sarà riservato anche uno spazio ai taxi, attualmente posizionati di fronte all’atrio, una scelta che doveva essere provvisoria ma che ormai va avanti da troppo tempo. Ad essere riorganizzati, saranno anche gli spazi riservati alla fermata degli autobus e verrà inoltre tolta la possibilità di parcheggiare a ridosso dei marciapiedi presenti di fronte all’ingresso. L’intervento riguarderà anche il marciapiede.

Inoltre, la stazione sarà ritinteggiata in modo da riacquisire il suo aspetto tradizionale. Un restyling atteso da tempo che, dopo i solleciti degli Amministratori, dovuti anche agli ultimi fatti che hanno interessato sia alcune attrezzature che l’intonaco dei bagni, sembra essere più necessario che mai. Un intervento che va ad aggiungersi a quello appena terminato dall’Amministrazione e che riguarda i locali di viale Bonopera che si affacciano proprio sulla stazione ferroviaria in modo da poter riqualificare nell’intero un comparto importante e tra i più frequentati della città.