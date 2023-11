Restyling di via Aldo Moro, progetto al consiglio di quartiere

È stato presentato al Consiglio di quartiere Osimo 2 il progetto di restyling di via Aldo Moro, quartiere dell’immediata periferia osimana tra i più popolati della città. Da tempo i residenti denunciano da tempo il pessimo stato di conservazione di marciapiedi e fondo stradale, resi quasi impraticabile dalle radici degli alberi. La zona, come altre della città, è caratterizzata dalla presenza della specie arborea "Pinus Pinea". L’amministrazione comunale ha stanziato 150 mila euro per far partire i lavori che prevedono la sostituzione dei pini con altre specie meno impattanti (come le acacie), la manutenzione straordinaria delle caditoie e il ripristino dell’asfalto danneggiato. L’intervento riguarderà in un primo momento solo la parte bassa di via Aldo Modo, dalla rotatoria all’altezza del liceo Campana fino alla discesa in direzione parco. Un secondo stralcio si occuperà poi della parte che sale invece verso via Gattuccio. Il primo stralcio è quello maggiormente dissestato e prevede l’abbattimento di circa 40 alberi. Pertanto è prevista la piantumazione di 80 nuove specie arboree, da distribuire nel vicino parco in via Vicarelli ma anche lungo la stessa via Moro laddove possibile. Altra problematica emersa è quella legata al traffico e alla sosta selvaggia, che si crea negli orari di ingresso e di uscita da scuola per la presenza di due plessi scolastici. I residenti hanno chiesto una maggiore presenza degli agenti di polizia locale e più controlli.