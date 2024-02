"Restyling e personale, siamo ultimi in regione"

Il Comitato a Difesa dell’Ospedale di Senigallia alza la voce: "Senigallia fa ancora la Cenerentola delle Marche". "L’ospedale di Senigallia è ultimo nel restyling edilizio dopo Cagli, Pergola, Urbino, Civitanova e Fano, dove i lavori sono già avviati, e con il problema della scarsità di personale pur in presenza di risorse disponibili - spiegano dal Comitato senigalliese -. Una miopia gestionale a livello centrale non ha utilizzato tutto il tetto di spesa ma solo in minima parte, 9 milioni di euro a fronte degli oltre 50 disponibili, per assumere sanitari. I dati ufficiali dicono che il budget più basso tra le cinque Ast regionali è stato assegnato alla Ast di Ancona con soli 180mila euro. La Provincia di Ancona con 1/3 della popolazione delle Marche ha avuto un quarto delle risorse di Macerata e un quinto di quelle di Ascoli Piceno". Liste di attesa sempre più lunghe, soprattutto per visite specialistiche come quella pneumologica dove trovare posto per il 2024 è già un’impresa. Per non parlare di esami specifici come una spirometria, dove per farla, i pazienti devono recarsi fuori città. Per non parlare della colonscopia, che resta sempre la bestia nera del ‘Principe di Piemonte’, esame per cui si preannunciano le liste di attesa sempre più lunghe.