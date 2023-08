Restyling, lo scientifico ai blocchi di partenza

Ancora lungo l’iter per il recupero della palestra Carbonari, finanziato negli anni scorsi, mentre sta per partire il restyling degli impianti sportivi del liceo Scientifico ad uso pubblico. "L’iter – spiega l’assessore allo sport Samuele Animali - si è sbloccato solo poco tempo fa con l’invito del Ministero a sottoscrivere la necessaria convenzione ad hoc. Sono dunque in corso le procedure amministrative e cioè le delibere propedeutiche, la procedura di gara, l’assegnazione dei lavori e i termini per eventuali ricorsi le quali porteranno all’apertura del cantiere presumibilmente non prima dell’inverno". Questo finanziamento, rimarca ancora Animali impedisce di attingere a fondi ministeriali per rifare completamente la pista di atletica del Cardinaletti che necessiterebbe di almeno 800mila euro. "Per il Cardinaletti – aggiunge - bisognerà cercare di reperire fondi altrove. Occorre peraltro tener conto anche di altre priorità, dettate dall’urgenza (come è successo ad esempio per l’impianto termico del palaTriccoli), da decisioni politiche o dalla limitata disponibilità di risorse, che può dirottare l’attenzione su interventi meno onerosi o per i quali vi sono opportunità specifiche di cofinanziamento". "A breve comunque – conclude Animali - verranno messi in cantiere i lavori di recupero dell’area sportiva del liceo scientifico, a cura della Provincia". Sull’impianto in degrado del Cardinaletti, la giunta è a caccia di fondi. "Già alcuni mesi fa – spiega Animali - mi sono recato diverse volte al Cardinaletti, anche incontrando, in due distinte occasioni, i responsabili delle due società sportive che lo utilizzano per la pratica dell’atletica leggera. Ho potuto così verificare di persona e con il supporto degli interessati le attuali condizioni dell’impianto. Abbiamo poi approfondito la questione nell’ambito della Consulta della sport cittadina, concordando sul fatto che si tratta di una priorità. Poiché l’impianto è giunto sostanzialmente a fine vita, anche in conseguenza del fatto che vi è stata una carenza di manutenzione, non avrebbe senso fare degli interventi puntuali. Si andrebbe incontro ad una spesa molto consistente senza risolvere del tutto i problemi. Sentiti gli uffici e considerata la particolarità dell’opera, anche grazie all’interessamento degli "addetti ai lavori", è stato dunque effettuato un sondaggio informale con ditte e studi specializzati che ha permesso di individuare l’ordine di grandezza della spesa necessaria per il rifacimento della pista di atletica: sugli 800mila euro".