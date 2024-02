"Restyling quasi finito alle Borsellino. Tempi più lunghi per le Schweitzer"

Procedono i diversi cantieri per la riqualificazione delle scuole cittadine.

E’ ad esempio quasi arrivato a conclusione il restyling della scuola Borsellino.

"Sono in corso – spiega l’assessora comunale ai Lavori pubblici, Valeria Melappioni - la riqualificazione delle facciate della corte interna, mentre l’impianto termico è stato terminato".

Prosegue poi lei: "Presto saremo in grado di restituire una scuola veramente riqualificata".

Salvo intoppi, le aule rinnovate dello storico stabile vicino all’arco Clementino potrebbero tornare ad ospitare gli studenti all’inizio del prossimo anno.

Serviranno invece tempi più lunghi per il cantiere alla costruenda scuola Lorenzini, in via Schweitzer. Tempi più lunghi "per via di difficoltà e di intoppi legati prima al Covid all’approvvigionamento di materiali", spiega ancora l’assessora che aggiunge: "Stanno lavorando alle vetrate continue e si sta lavorando per la definizione dell’installazione del tetto".

Partiti anche i lavori alla materna ’La Giraffa’ e alla segreteria dell’istituto comprensivo ’Federico II’, dove è previsto un cantiere in due stralci per complessivi 758 giorni.

Sa.fe.