Rete filoviaria, rispolverato il sistema ad anello

Un sistema ad ‘anello’ alla stregua di quello che era stato progettato per la rete filoviaria di Ancona al tempo della vecchia giunta comunale e della governance di Conerobus. In pratica un circolo con due linee che si incrociano da piazza Ugo Bassi fino al Passetto e ritorno attraverso la galleria del Risorgimento unendo assieme le tre linee principali attuali: 1/3, 1/4 e 2. A quell’anello si collegherebbero tutte le corse secondarie in arrivo dalle periferie grazie alle aree di sosta scambiatrici, in piazza d’Armi come da progetto dell’intera area mercatale nuova e all’autostazione ex Verrocchio, quando finalmente sarà conclusa. Questo piano, realizzato più di dieci anni fa da Daniele Ballanti, da sempre vicino a Conerobus, e proposto all’azienda e al comune all’epoca, è stato rispolverato e presentato anche all’attuale direzione tecnica dell’azienda. Potrebbe rappresentare l’alternativa alla revisione annunciata dal Dg Paride Gasparini al Carlino ieri senza tagli e con un possibile risparmio di risorse. Oltre all’anello viario (in attesa di quello filoviario, modificato rispetto al piano precedente) l’ipotesi presentata da Ballanti prevede il ricordino di una serie di corse eliminando doppioni e sprechi. Tra quelle più importanti c’è una revisione delle linee 91 e 92 per Pietralacroce, le attuali 41,42 e 43, con la possibilità di unificare le prime due, senza dimenticare le linee verso la Baraccola e i cosiddetti ‘quartieri nuovi’, e verso le frazioni; al centro del piano i ricordini di 21, 22, 24 e 33. Infine l’importante riconversione della linea 3 che potrebbe unirsi con la 2 in un anello continuo tra Pinocchio e Posatora fino a piazza Ugo Bassi.