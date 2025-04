Reti idriche migliori, ecco 9 milioni di euro

"Sono stati individuati i progetti che beneficeranno dei 9 milioni di risorse destinate al miglioramento delle reti idriche nel territorio regionale al fine di ridurne le perdite". La decisione è stata presa dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore Stefano Aguzzi, delegato alle Risorse idriche. Contestualmente si procederà anche alla ripartizione delle somme nei confronti degli Enti di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) competenti per territorio. "Si tratta di interventi assolutamente necessari – spiega Aguzzi – per consentire di avere reti idriche efficienti, in modo da evitare dispendiose perdite di acqua. Viviamo un momento molto particolare dal punto di vista climatico. A periodi di forti precipitazioni, anche a carattere alluvionale, seguono periodi di estrema siccità. È ben noto a tutti il problema dell’approvvigionamento idrico".