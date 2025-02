Rette Rsa, rincari fino a 150 euro: "La Regione deve contribuire"

Le rette giornaliere dell’Rsa aumentano, la consigliera di Vola Senigallia Stefania Pagani attacca la Regione: "Un rincaro tra i 100 e i 150 euro in più al mese, ossia dai 3 ai 5 euro al giorno è in media l’aumento, di questi ultimi mesi, delle rette a carico degli ospiti. A determinare questo aumento di spesa è un aumento del costo del personale che grava fino al 75% del bilancio delle strutture residenziali per anziani – spiega -. Nella legge di bilancio regionale sono stati stanziati 4 milioni di euro nel triennio 2025-27, tali risorse sono state considerate non sufficienti dagli enti gestori pubblici e privati. Sollecito la Regione affinché intervenga con un contributo adeguato altrimenti si rischia di mettere in ginocchio molte famiglie le cui condizioni sociali in questi anni di crisi economica, prezzi energetici alle stelle, inflazione aumentata, sono peggiorate". Un problema molto sentito sulla spiaggia di velluto dove trovare un posto in una Rsa è un’utopia. Due sono gli i neo centenari festeggiati questa settimana: entrambi sono ospiti di Rsa: "Viviamo in una società sempre più longeva, dove ben presto gli anziani soli rappresenteranno un terzo della popolazione" conclude.