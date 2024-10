Rettorato, ecco 17 milioni per sistemarlo

Lavori sul Palazzo del Rettorato, finalmente una luce in fondo al tunnel dopo tanti anni. Il progetto dell’opera è stato approvato, presto via all’intervento molto oneroso, ben 17,5 milioni di euro, per sistemare uno degli edifici più belli del capoluogo. Eretto alla fine dell’800, fu inizialmente destinato a sede del Consiglio degli uffici della Provincia. Oggi (o meglio ieri) ospita il Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche ed è vincolato per la sua valenza storico-monumentale. L’edificio è stato danneggiato dal sisma del 2016 e adesso ha appena visto l’approvazione del progetto esecutivo di miglioramento sismico da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione. L’importo economico prevede in parte una copertura con fondi sisma (12 milioni) e in parte a carico della stessa Università: "Una cifra significativa per uno degli interventi più complessi ricompresi nell’ordinanza numero 137 e nel ‘Nuovo Piano Ricostruzione delle opere pubbliche’ – conferma il Commissario Straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli – Il Rettorato del capoluogo dorico rappresenta un presidio strategico per tutta la nostra regione e per centinaia di operatori e studenti". I lavori previsti riguarderanno circa 5.200 metri quadrati di superficie lorda e saranno incentrati sulla riparazione dei danni, sull’aumento del coefficiente di sicurezza sismico dell’edificio, il ripristino delle finiture connesse agli interventi strutturali e degli impianti connessi. Attenzione anche agli standard di eco-sostenibilità ed efficientamento energetico, adeguamento degli spazi e abbattimento delle barriere architettoniche.