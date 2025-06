Reunion a Camerano per ricordare il salto in Promozione 50 anni fa

Reunion piena di ricordi per celebrare una data storica per il calcio locale, diventata poi un autentico punto di svolta per il calcio cameranese che da da quel momento ha iniziato la parte più gloriosa e prestigiosa della sua storia. Il 4 maggio 1975 infatti il Camerano sconfisse il Chiaravalle 1 a 0, davanti a circa duemila spettatori, ed approdò per la prima volta in Promozione. A 50 anni esatti si sono ritrovati giocatori, tecnici, dirigenti e tifosi ricordando coloro che non ci sono più. Dal Brasile la videochiamata di Spartaco Bolognini e poi i saluti della famiglia di Fabio Ballarini (unico giocatore nato a Camerano ad aver giocato in serie A e primo dodicesimo del calcio italiano) e del nipote Alessandro Sbaffo (oggi alla Samb).