Revenge porn, chieste condanne esemplari per i due fratelli bengalesi

Il più piccolo avrebbe preteso prestazioni sessuali da una ragazza di 22 anni per non diffondere un video in cui lei faceva sesso con il proprio fidanzato. Il più grande avrebbe aiutato il fratello minore a far avere quelle immagini piccanti ad altri connazionali e a minacciare la vittima e i suoi familiari per far ritirare la denuncia che nel frattempo la giovane aveva fatto. La Procura ha chiesto quasi 10 anni di condanna per due fratelli bengalesi, di 21 e 26 anni, arrestati a maggio del 2022, dai carabinieri della stazione di Ancona, accusati di violenza privata, violenza sessuale, diffusione di immagini e filmati a contenuto sessualmente esplicito (il revenge porn), detenzione di materiale pedopornografico e lesioni. Le richieste della pm Valentina Bavai sono arrivate ieri al termine della requisitoria, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini.

Per il più giovane ha chiesto 8 anni per tutti i capi di imputazione, ha una tentata violenza sessuale anche nei confronti di un’altra vittima, di 19 anni, e revenge porn sempre per la stessa che però non si è costituita arte civile. Per il più grande invece la richiesta di condanna è stata di 1 anno e 8 mesi, relativamente ai capi di cui è imputato, la violenza privata e il revenge porn in concorso con il fratello. Sono parte civile nel processo la 22enne e il suo fidanzato, coetaneo, anche loro bengalesi, con gli avvocati Michele Zuccaro e Stefano Brugiapaglia. L’incubo per la coppietta è iniziato quando nell’estate del 2020 la ragazza ha portato a riparare il cellulare nel negozio del bengalese di 21 anni. L’imputato è entrato in possesso di un video in cui la giovane faceva l’amore con il fidanzato. Così avrebbe iniziato a ricattarla. L’avrebbe obbligata a diverse prestazioni sessuali, alcune consumate anche in alberghi, altre violenze solo tentate, per non diffondere il video. Le immagini sarebbero però poi state diffuse, anche attraverso canali social, con l’aiuto del fratello maggiore.

ma. ver.