Revisione della sosta: spuntano altri 50 posti

Cinquanta posti auto in più nel centro di Falconara. Cresce il numero di parcheggi a servizio dei cittadini che si recano nel cuore della città.

Il provvedimento è stato attuato grazie ad una diversa organizzazione della sosta. Per meglio dire, una razionalizzazione degli spazi a seconda delle vie in cui si è pensato di lavorare. Da maggio, con il rifacimento della segnaletica orizzontale, l’amministrazione comunale ha infatti deciso di rivedere la disposizione degli stalli, sia a pagamento che a disco orario, in modo da ricavare un maggior numero di posti.

Circostanza che è avvenuta, in particolare, nelle strade a senso unico e con una carreggiata abbastanza ampia. E nel dettaglio, queste caratteristiche hanno permesso di tracciare a spina di pesce gli stalli in via Trieste, sul lato nord e nel tratto compreso tra via Bixio e via Leopardi. Nella giornata di venerdì lo stesso intervento è stato realizzato in via Marsala, sul lato mare, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Corridoni.

Nelle due strade sono stati recuperati in totale venti posti auto in più rispetto alla situazione precedente.

Altri trenta parcheggi aggiuntivi, invece, saranno ricavati grazie alla realizzazione di stalli a spina di pesce nelle vie Oberdan, Castelfidardo, Stamura e in un breve tratto di via Colombo. In questo caso i lavori di tracciatura partiranno venerdì prossimo.

"Nella zona del centro stiamo inoltre valutando altre strade in cui procedere alla ritracciatura degli stalli di sosta – anticipa l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti, che tra le deleghe si occupa anche della Segnaletica stradale orizzontale e verticale – in modo da recuperare altri spazi aggiuntivi".

I parcheggi che saranno ricavati in più saranno a disposizione di cittadini e residenti, in prossimità di quei luoghi dove si concentrano le attività commerciali e i servizi.

Discorso diverso, invece, in vista della stagione balneare: per chi sarà diretto in spiaggia, a partire da domenica prossima, saranno a disposizione anche i posti auto del parcheggio della scuola Ferraris. Interventi, chiarisce il sindaco Stefania Signorini, che "rientrano in un progetto di più ampio respiro che coinvolge, tra le altre, anche la zona di Palombina Vecchia, dove sono personalmente in contatto con la società proprietaria della nuova stazione di servizio per la ricarica di veicoli elettrici".

Il riferimento è a quell’area che un tempo accoglieva un distributore e dove sono in corso i lavori per realizzare la stazione elettrificata. "Mi sto impegnando in prima persona affinché una parte dell’area, come avvenuto gli scorsi anni, sia messa a disposizione dei frequentatori della spiaggia", garantisce il primo cittadino.