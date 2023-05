Revisione e assicurazioni: raffica di controlli con il "targa system"

Mezzi in circolazione senza revisione né assicurazione, controlli a raffica di carabinieri e polizia locale. In pochi minuti beccata un’automobilista non in regola con la revisione. I carabinieri della stazione di Sassoferrato, insieme agli agenti della polizia locale di Fabriano, hanno effettuato un servizio congiunto lungo la strada provinciale che collega la città della carta a Sassoferrato.

Agenti e carabinieri, con l’ausilio del cosiddetto targa system, l’apparecchio che permette di vedere in tempo reale se il mezzo in circolazione è in regola con l’assicurazione e la revisione, hanno monitorato la circolazione lungo la Provinciale 16, in prossimità della zona industriale di Marischio. Più di una ventina le auto che sono circolate in pochi minuti. Un mezzo, proveniente da altra regione, è stato sorpreso in circolazione sprovvisto di revisione.

Una volta che il "targa System" ha evidenziato l’anomalia, l’auto è stata fermata per il controllo da parte di militari e agenti. Il mezzo era senza revisione. Alla conducente è stata elevata una contravvenzione da 176 euro (pagamento entro 5 giorni): non potrà circolare fino a che non effettuerà una nuova revisione. I controlli sono andati avanti per parte del pomeriggio, in zona, senza riscontrare altre criticità e proseguiranno anche nelle prossime settimane in chiave soprattutto preventiva e a garanzia della sicurezza stradale.

sa. fe.