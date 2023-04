Revisione scaduta Insulta i poliziotti e viene denunciato

Insultava poliziotti dopo che lo hanno trovato con la revisione scaduta dei furgoni e i mezzi senza assicurazione. È successo sabato mattina, in piazza d’Armi. Una pattuglia delle Volanti era in zona per controlli e notato due furgoni per trasporto mobili li ha controllati. Non erano in regola e mentre procedevano a fare un verbale è arrivato il titolare che si è mostrato scocciato del controllo.

L’uomo ha avuto un atteggiamento arrogante e intimidatori nei confronti degli agenti che gli avevano fatto notare le pecche dei due furgoni. Il proprietario non si è calmato, ha chiamato il suo avvocato sul posto e anche davanti a lui ha continuato con gli insulti ai poliziotti.

L’uomo bestemmiava e inveiva contro gli agenti ostacolando anche la redazione dei verbali. La situazione si è fatta tesa e vista l’agitazione dell’uomo, che ha detto di essere cardiopatico, gli agenti hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza ma l’uomo ha rifiutato le cure e anche il trasporto in ospedale. La polizia lo ha multato per i mezzi, che sono stati sequestrati e portati via con un carro attrezzi, e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.