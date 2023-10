Revocati i divieti per parchi e palestra

Raffiche di vento e pannelli caduti dal rivestimento esterno della palestra Fermi, il sindaco Daniela Ghergo ha revocato le ordinanze. Di nuovo accessibili quindi i parchi cittadini ieri quando è stata disposta la riapertura immediata di tutte le aree verdi. Ieri sono stati effettuati con urgenza i lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza nella palestra comunale ‘Fermi’ di via Buozzi .

"Visto l’esito del sopralluogo effettuato dai tecnici comunali in data 28 ottobre e considerato che - secondo la valutazione dei tecnici partecipanti al sopralluogo - a seguito delle lavorazioni finora effettuate risultano cessate le cause di pericolo essendo state ristabilite le condizioni di sicurezza per poter utilizzare l’impianto" il sindaco ha proceduto alla revoca dell’ordinanza di venerdì relativa al divieto di accesso e di utilizzo disponendo l’apertura e la fruizione da parte degli utilizzatori della palestra.

"La struttura tecnica comunale – dichiara il sindaco Ghergo – ha dato prova di grande efficienza, riuscendo a risolvere in tempi strettissimi una situazione di pericolo per le persone e le cose dettata dall’allerta meteo per vento forte, limitando i danni e i disagi per la cittadinanza".