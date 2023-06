Rezza, lui e l’omaggio a Pasolini "Un film che mi è sfuggito di mano"

Il festival di poesia ‘La punta della lingua’ di Ancona torna ad ospitare Antonio Rezza. Stavolta non per uno spettacolo, ma per l’incontro di presentazione del suo film ‘Il Cristo in gola’. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Arci Ancona, è per venerdì 30 (ore 21.30, ingresso 5 euro) all’Arena Cinema della Mole Vanvitelliana. Due i motivi principali per non mancare: c’è Antonio Rezza nel capoluogo marchigiano (purtroppo non capita spesso) e il film è stato salutato dai più come un capolavoro.

Con Antonio Rezza alla Mole ci saranno Stefania Saltarelli e Giordano Rezza, due degli interpreti, insieme a Maurizio Catania, Maria Bretagna, Federico Carra, Gianmarco Balsamo, Domenico Vitucci e Paolo Zanardi. Non ci sarà invece Flavia Mastrella, compagna inseparabile di mille avventure artistiche.

‘Il Cristo in gola’, insomma, è opera tutta rezziana: "Lei non voleva partecipare a questo progetto, così l’ho fatto da solo. E’ la storia di Cristo secondo la mia visione. Un Cristo che nemmeno parla, urla. Una vera dannazione per le orecchie. Fa i miracoli, ma pensa a se stesso".

Un progetto molto ‘stratificato’, è stato scritto. In che senso?

"C’è una stratificazione di linguaggi, perché ho iniziato a lavorarci diciotto anni fa. Quando mi andava lo riprendevo. Tutto nasce come omaggio a Pasolini. I primi quindici minuti sono speculari al ‘Vangelo secondo Matteo’. Poi entro in scena io, Cristo, e il film mi sfugge dalle mani. Non è più l’omaggio a Pasolini, ma alla mia vita, al talento. L’attore che io non sono mi toglie l’opera dalle mani. Il mio corpo di performer non mi permette di continuare come avevo iniziato".

Gli elementi della ‘storia ufficiale’ ci sono tutti?

"Sì, c’è la crocifissione, l’ultima cena... Ci sono la Madonna, molto cattiva, il Diavolo, Ponzio Pilato".

In chiave grottesca, come qualcuno potrebbe aspettarsi?

"A volte si ride, ma questo è un film drammatico, che non ha niente a che vedere con i miei spettacoli".

Si è detto che è anche un film disperato.

"Io non credo nella speranza. Non è qualcosa che dipende da noi. Ma il film non vuole lanciare nessun messaggio. Ognuno ci può leggere quello che vuole. Io l’ho fatto, e già è tanto. Non devo essere io a imboccare il pubblico. Il film non esprime un pensiero. Io non voglio esprimere pensieri, non voglio esprimere niente. Quello che esprimo, invece, è la mia libertà. Non un contenuto. Anche perché tutto è fatto casualmente".

Non esprime neanche il suo ateismo?

"Chi crede, chi pensa che ci sia qualcuno che ha creato tutti noi, ha un senso limitato. Poi se uno crede e sta meglio, buon per lui".

Raimondo Montesi