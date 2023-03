Riaccesi tutti i lampioni in città

La città torna a "illuminarsi". In vista della ripresa della stagione turistica e dell’arrivo dei primi turisti già per Pasqua, la Giunta, ha deciso di ripristinare l’illuminazione pubblica a suo tempo disattivata per fronteggiare la crisi energetica. Le luci di tutti i marciapiedi dei lungomari (circa 14 Km.) e delle strade munite di doppia illuminazione saranno riaccese a partire da sabato 1 aprile, in concomitanza con il periodo pasquale, che prevede un consistente afflusso di turisti. L’illuminazione pubblica era stata limitata, in diverse zone della città meno frequentate nel periodo invernale, dal 1 novembre. In particolare, erano stati spenti l’illuminazione lato mare di tutti i lungomari (Marconi, Aligheri, Da Vinci, Italia, Mameli), il 50% dei punti luce dei parcheggi pubblici dalle ore 24.00, nei siti dove risultava fattibile a livello impiantistico, la doppia illuminazione di Via Copernico (pedonale lato mare), e metà illuminazione in Settima Strada Cesano, Ottava Strada Cesano), Nona Strada Cesano, Via Giotto e l’illuminazione pedonale in Via Maratea a Marzocca. "Lo spegnimento - precisa il Comune - ha comportato un notevole risparmio economico ed energetico per l’ente".