Riaperta al traffico la parte superiore del cavalcavia dopo la riqualificazione

Riaperta al traffico veicolare anche la parte superiore del cavalcavia. Ieri pomeriggio le prime auto hanno ripreso a transitare sulla parte alta di via Gramsci trasformata in zona 30. Esultano commercianti e operatori che dallo scorso autunno erano alle prese con la chiusura. Per la giornata del patrono quindi come preannunciato dalla giunta Fiordelmondo la viabilità in questa zona è tornata regolare e anche il colpo d’occhio ne guadagna.