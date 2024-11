Riaperta la porta ai Tre archi: "Ora controlleremo il traffico"

"Come anticipato nei giorni scorsi, è stata riaperta la viabilità sotto Porta Vaccaro. La Polizia locale sarà presente nei prossimi giorni per assicurarsi che gli automobilisti tornino a percorrere le vie nei giusti sensi di marcia". E’ stata l’assessore alla Viabilità Michela Staffolani a darne notizia non appena sono state tolte le transenne alla porta in zona San Marco. Il cantiere era stato avviato a luglio con buona pace di residenti e commercianti che hanno lamentato disagi e chiesto aiuto. Il consigliere democrat Simone Pugnaloni commenta: "E’ una soddisfazione per una buona pratica di reperimento ed attuazione di fondi Pnrr. Il progetto Pinqua, targato Amministrazione Pugnaloni, inaugura il primo dei quattro obiettivi iscritti a progetto e finanziati dall’Europa per 4 milioni e 300mila euro. Il prossimo cantiere che dovrà partire è il restyling del Foro Boario. Non posso nascondere come sia piacevole vedere in questo caso, diversamente da altri progetti, che l’Amministrazione attuale prosegua sul cammino di quella precedente. Un restauro conservativo della facciata della principale porta d’entrata alla città che risplende di luce nuova".