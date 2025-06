"Riaperta la strada pubblica bloccata"

Strada pubblica riaperta: un risultato concreto della mobilitazione contro la proposta di nuova discarica. E quanto sostiene Marco Gambini Rossano, presidente del Comitato per il Controllo della Discarica.

"È stato finalmente ripristinato l’accesso pubblico alla strada comunale che conduce all’area individuata per la proposta di discarica a Poggio San Marcello, da anni chiusa con una sbarra, a quanto ci risulta, dai proprietari dei terreni circostanti, interessati dal progetto. Una chiusura arbitraria che il Comitato ha sempre denunciato, anche un esposto alle autorità competenti. Resta ora in attesa la valutazione della magistratura circa eventuali reati legati al blocco della viabilità pubblica protrattosi per anni. La riapertura rappresenta un risultato importante per il territorio: un bene collettivo è stato restituito alla comunità.

Il percorso si snoda tra case coloniche storiche, prati fioriti e campi coltivati, offrendo uno dei pochi scorci ancora intatti del paesaggio rurale marchigiano. Un tratto di campagna autentica, da oggi di nuovo fruibile da escursionisti, ciclisti, cavalieri e cittadini. Dal sentiero non si scorge l’ex discarica ’La Cornacchia’, ma si apre un panorama unico sulla catena appenninica: un patrimonio paesaggistico e culturale che sarebbe compromesso dalla realizzazione del nuovo impianto.

Il Comitato, riconosciuto dalla Provincia, ribadisce il valore della partecipazione civica e della difesa dei beni comuni. Il paesaggio non si chiude con una sbarra. Si protegge e si vive.