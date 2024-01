Riaperto il centro per i giovani: "Cerreto ha bisogno di questo"

Riaperto "un luogo in cui tutti possono esprimersi": a Cerreto d’Esi torna il Cag. Dopo una lunga chiusura, e poi una prima riapertura sperimentale, il Cag "Luigina Mazzolini" ora opera stabilmente, nei locali dell’ex stazione ferroviaria tutti i mercoledì e i venerdì, dalle 16.30 alle 19.30. Nella riapertura di questo spazio dedicato alle attività educative e ricreative dei giovani del territorio, il Comune ha lavorato in sinergia con l’Ambito 10, che curerà il progetto, e con la cooperativa Mosaico, che sta sviluppando attività su misura dei bisogni dei giovani. "La riapertura del Cag – sottolinea la vicesindaca con delega ai servizi sociali Michela Bellomaria - era da tempo tra le priorità della Giunta: Cerreto è una piccola città, in cui l’assenza di spazi di aggregazione colpisce tutte le età, e i più giovani in particolare, soprattutto durante la pandemia. Offrire ai ragazzi un luogo in cui fare aggregazione, confrontarsi, esprimere le loro aspirazioni e partecipare a laboratori e attività, era per noi una vera urgenza educativa". Pamela Costarelli, educatrice del centro, spiega il percorso avviato: "Abbiamo incontrato ragazze e ragazzi ai giardini pubblici, nei bar, e li abbiamo ascoltati, non come educatrici ma come loro pari. Abbiamo cercato di capire quali argomenti li stimolassero, e dalle loro esigenze abbiamo costruito dei laboratori: fumetto e manga, musica e dj, attività di gioco come scacchi e ping pong. E’ stato un successo: dopo i laboratori, ragazze e ragazzi ci hanno chiesto nuovi laboratori, ma anche di organizzare dei momenti in cui confrontarsi su temi come la violenza, le droghe, i problemi psicologici".